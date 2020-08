Hochwasserwarnung für Han-Fluss in Seoul aufgehoben

Photo : YONHAP News

Die Hochwasserwarnung für den Hauptstrom des Flusses Han ist nach 22 Stunden aufgehoben worden.Das Büro für Flutschutz des Han-Flusses teilte mit, heute um 9 Uhr die Warnung für die Umgebung der Brücke Hanggang in Seoul aufgehoben zu haben. Die Warnung war am Donnerstag um elf Uhr ausgegeben worden.Der Pegel an der Brücke begann ab 5 Uhr rapide zu sinken, derzeit liegt er unter sieben Meter. Der Grenzwert für eine Hochwasserwarnung liegt bei 8,5 Metern.Angesichts des steigenden Pegels infolge von Starkregen wurde gestern erstmals seit Juli 2011 eine Hochwasserwarnung für den Hauptstrom des Han ausgegeben.