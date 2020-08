Außenministerin reist für strategischen Dialog nach Berlin

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha unternimmt zum ersten Mal seit der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 eine Geschäftsreise ins Ausland.Ministerin Kang werde am 10. August in Berlin mit Bundesaußenminister Heiko Maas zum zweiten strategischen Dialog der Außenminister beider Länder zusammenkommen, teilte der Sprecher des Außenministeriums Kim In-chul am Donnerstag vor der Presse mit.Es wird ihre erste Auslandsreise seit der letzten Visite in Europa Ende Februar sein. Damals hatte sie an einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf teilgenommen und mit Maas Gespräche in Berlin geführt.Beim anstehenden Treffen wird die Kooperation im Zusammenhang mit Covid-19, darunter der Personenaustausch, diskutiert. Eine Diskussion über Südkoreas Teilnahme am G7-Gipfel sei ebenfalls denkbar. Die USA, Vorsitzland des diesjährigen G7-Gipfels, betrachten eine Erweiterung der G7 als nötig und luden Südkorea zu dem Gipfel ein. Maas äußerte jedoch jüngst in einem Medieninterview, dass er keine Notwendigkeit für eine G7-Erweiterung sehe.Es wird auch erwartet, dass Kang um Unterstützung der koreanischen Kandidatin für den Chefposten der Welthandelsorganisation, Handelsministerin Yoo Myung-hee, bitten wird.Beide Länder hatten beim Deutschland-Besuch von Präsident Moon Jae-in im Juli 2017 vereinbart, einen strategischen Dialog der Außenminister einzuführen, um die bilaterale strategische Kooperation zu fördern. Maas war im Juli 2018 zum ersten Dialog dieser Art nach Seoul gereist.