Pentagon bestätigt Abhaltung gemeinsamer Militärübung mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Position bestätigt, eine im August geplante Gemeinschaftsübung der Streitkräfte Südkoreas und der USA abzuhalten.Es habe einige Änderungen infolge der Coronakrise gegeben, jedoch werde die Übung stattfinden, sagte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman am Donnerstag (Ortszeit).Das habe Kommandeur der US-Truppen in Korea, Robert Abrams, unter Berücksichtigung der aktuellen Lage beschlossen. Die Vorbereitungen für die Übung seien im Gang, hieß es.Der Sprecher meinte zudem, dass die gemeinsame Übung der Vorbereitung des Transfers der Befehlsgewalt in Kriegszeiten diene.Jedoch sagte er nicht, wann genau und wie die Übung stattfinden wird.Bisher bleibt eine offizielle Bekanntmachung beider Länder dazu aus. Ihre Militärbehörden hatten die Position betont, dass die gemeinsame Übung stattfinden müsse, weil eine Bewertung der Einsatzfähigkeit mit Rücksicht auf die künftige Kommandostruktur nötig sei.