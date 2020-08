Präsident Moon bedauert unangekündigte Dammöffnung in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Bedauern darüber geäußert, dass Nordkorea Südkorea in letzter Zeit nicht vorab über die Öffnung seines Staudamms Hwanggang nahe der Grenze informiert hatte.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Donnerstag beim Besuch des Gunnam-Damms am Fluss Imjin in Yeoncheon, der sich flussabwärts vom Hwanggang-Damm befindet.Sollte der Norden im Voraus über Pläne des Wasserabflusses am Hwanggang-Damm informieren, würde dies der Kontrolle des Wasserstandes am Gunnam-Damm sehr nutzen. Es sei bedauerlich, dass dies nicht geschehe, sagte Moon.Er wies darauf hin, dass Süd- und Nordkorea früher das Teilen solcher Informationen vereinbart hatten. Die Einigung werde jedoch kaum umgesetzt, sagte Moon.Der Staatschef forderte, mit Hilfe der von Südkorea vorhersehbaren Informationen zur Öffnung des Hwanggang-Damms und von Wetterinformationen die Schleusen des Gunnam-Damms angemessen zu öffnen, um den Pegel zu regulieren. Er verlangte die Kooperation mit dem Landkreis Yeoncheon und der Stadt Paju, damit am Unterlauf kein Schaden entstehe, wenn Wasser abgelassen werde.Im Anschluss an den Damm-Besuch fuhr Moon zu einer Schule in Paju, wo Flutopfer unterbracht werden. Er ermutigte die Einwohner und freiwillige Helfer.