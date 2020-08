Maskenpflicht für Cafébesucher beschlossen

Photo : KBS News

Auch für Cafébesucher gilt nun eine Maskenpflicht angesichts des Risikos für Corona-Ausbrüche.Die Katastrophenschutzzentrale teilte am Freitag vor der Presse mit, entsprechende getrennte Richtlinien zur Seucheneindämmung für Cafés am Donnerstag in Kraft gesetzt zu haben.Anlass ist ein Corona-Cluster im Zusammenhang mit einem Café in der Nähe des U-Bahnhofs Seolleung in Seoul.Gemäß den Richtlinien sollen die Cafébesucher beim Betreten des Geschäfts und in der Warteschlange für Bestellungen sowie vor und nach dem Essen oder Trinken eine Maske tragen. Das gilt auch, wenn man sich innerhalb des Cafés bewegt oder mit anderen unterhält.Die Café-Manager und Beschäftigten sollen ebenfalls stets Masken tragen.Nach einer neuen Richtlinie soll zudem mit Aufklebern am Boden und Informationszetteln darauf hingewiesen werden, dass ein Abstand von zwei Metern, mindestens einem Meter, zwischen den wartenden Personen eingehalten werden soll.