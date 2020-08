Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.Der Hauptindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.351,67 Zählern und damit so hoch wie seit dem 27. September 2018 nicht mehr.Doch würden die Anleger die Entwicklungen um das Corona-Hilfspaket in den USA und Daten zum chinesischen Handel genau im Blick behalten, wurde Seo Sang-young von Kiwoon Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.