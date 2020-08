Südkorea hebt Einreisebeschränkungen für chinesische Hubei-Provinz auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Beschränkungen für die Einreise aus der chinesischen Provinz Hubei aufgehoben.Die Provinz gilt als Epizentrum des Covid-19-Ausbruchs.Die Katastrophenschutzzentrale teilte heute mit, dass sich die Virus-Lage in China verbessert und Hubei jüngst keine Corona-Fälle gemeldet habe.Südkorea hatte seit dem 4. Februar allen Ausländern die Einreise verboten, die innerhalb von zwei Wochen vor der Ankunft in Südkorea in Hubei waren.Darüber hinaus wurde die Gültigkeit der in Hubei ausgestellten Visa ausgesetzt. Südkoreas Generalkonsulat in der Provinzhauptstadt Wuhan hatte die Visa-Erteilung eingestellt.Vize-Gesundheitsminister Kim Gang-lip hatte die Aufhebung der Beschränkungen für Reisende aus Hubei bereits angekündigt. Er begründete dies damit, dass in den letzten Tagen keine Corona-Infektionsfälle in Hubei gemeldet worden seien. Auch sei eine Wiederaufnahme der Visa-Erteilung an Südkoreaner durch China berücksichtigt worden.