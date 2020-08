Taifun Jangmi steuert auf Südkorea zu

Photo : YONHAP News

Ein Taifun steuert auf Südkorea zu und soll im Tagesverlauf für weitere heftige Niederschläge sorgen.Der fünfte Taifun dieser Saison, Jangmi, bewegte sich am Morgen mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde und soll sich gegen 9 Uhr etwa 80 Kilometer vor der im Südosten gelegenen Insel Jeju befinden.Gegen 15 Uhr soll der Wirbelsturm auf die Hafenstadt Busan im Südosten treffen und gegen 21 Uhr Gewässer nahe der Insel Ulleung passieren.Der Taifun soll nach Angaben des Wetteramtes bis Dienstag für rund 250 Millimeter Starkregen an der Südküste und in der Umgebung des Bergs Jiri sorgen.In den Chungcheong-Provinzen, der Südhälfte des Landes und auf der Insel Jeju sollen bis zu 150 Millimeter Regen niedergehen. In der Hauptstadtregion und der Gangwon-Provinz werden bis zu 80 Millimeter Regen erwartet.Auch wird es laut Vorhersage heute starken Wind mit Geschwindigkeiten von 20 Metern pro Sekunde auf Jeju und an der Südostküste sowie in den Provinzen Gyeongsang und Jeolla geben.