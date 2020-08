NHK berichtet über IT-gestützte Corona-Maßnahmen an Südkoreas Stränden

Photo : KBS News

Der japanische Sender NHK hat über IT-gestützte Corona-Schutzmaßnahmen an Badestränden in Südkorea berichtet.In Japan wurden am Freitag 1.601 neue Covid-19-Fälle gemeldet, damit wurde bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 1.600er-Marke übertroffen. Am Samstag starteten zwar lange Feiertage, viele Strände im Land bleiben jedoch geschlossen.Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete diesbezüglich, dass in Südkorea lediglich acht Prozent der Badestrände geschlossen seien, während in Japan 41 Prozent der Strände nicht hätten öffnen können.In dem Bericht wurde eine Applikation vorgestellt, mit der anhand der Analyse der Datenübertragungsmenge Rückschlüsse auf die Besucherdichte an 50 beliebten Stränden in Südkorea gezogen werden. Die Informationen werden alle 30 Minuten aktualisiert.Auch wurde gezeigt, wie Besucher am Eingang auf Fieber kontrolliert werden und mittels eines QR-Codes die Personendaten derjenigen festgestellt werden, die einen Platz reserviert haben. Damit soll die Rückverfolgung im Falle einer Infektion möglich sein.NHK zeigte auch, dass mit einer Drohne alle 30 Minuten Urlauber gewarnt werden, die die Richtlinien zur Infektionsvorbeugung nicht einhalten.