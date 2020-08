Musikvideo zu Blackpinks „How You Like That“ 400 Millionen Mal angeklickt

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „How You Like That“ von Blackpink ist auf YouTube 400 Millionen Mal gesehen worden.Laut ihrer Agentur übertraf das Musikvideo am Samstag gegen 22.52 Uhr die Marke von 400 Millionen Klicks.Das gelang 43 Tage nach der Veröffentlichung des Musikvideos am 26. Juni auf YouTube, und damit innerhalb der kürzesten Zeit unter den bisher veröffentlichten K-Pop-Musikvideos.Den bisherigen Rekord hatte die Girlgroup selbst mit dem Musikvideo zu „Kill This Love“ inne, das innerhalb von 63 Tagen die 400-Millionen-Schwelle übertroffen hatte.Von Blackpink gibt es 20 Videos, die mehr als 100 Millionen Mal angeklickt wurden. Die Zahl der Abonnenten ihres YouTube-Kanals beträgt derzeit 43,5 Millionen. Nach der Veröffentlichung von „How You Like That“ kamen noch einmal rund 6,1 Millionen Abonnenten hinzu.