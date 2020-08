Politik Regierung will angesichts Corona-Blues Bürgern psychologische Hilfe anbieten

Die Regierung will psychologische Hilfsmaßnahmen anbieten, weil immer mehr Menschen angesichts der lang anhaltenden Corona-Pandemie über Ängste und Depressionen klagen.



Die Katastrophenschutzzentrale teilte am Sonntag mit, psychologische Hilfsmaßnahmen für die Überwindung des sogenannten Corona-Blues diskutiert und überprüft zu haben.



Die Zentrale wies auf frühere Beispiele hin, dass nach wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen wie der Devisen- und der Finanzkrise die Suizidrate zugenommen hatte. Jetzt, sechs Monate nach dem Covid-19-Ausbruch, würden psychologische Betreuungsangebote wichtiger, hieß es.



Eine Hotline für psychologische Beratung wird kontinuierlich betrieben, damit Bürger jederzeit Hilfe bekommen können, wenn sie unter Angst und Depression leiden. Auch entsprechende Dienstleistungen wie ein Chatbot-Dienst des Nationalzentrums für Katastrophen-Trauma im KakaoTalk-Messenger werden stärker beworben.



Die Regierung will zudem einen Slogan auswählen und diesen mit einer Kampagne bekannt machen, um den Bürgern eine Hoffnungsbotschaft zu übermitteln. Die Bestimmung einer speziellen Reisewoche im Oktober wird ebenfalls angestrebt, damit die Müdigkeit infolge der Coronakrise beseitigt werden kann.