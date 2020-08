Internationales Medien: USA erwägen Einrichtung von Verbindungsbüros in Washington und Pjöngjang

Einem Medienbericht zufolge erwägt die US-Regierung die Einrichtung von Verbindungsbüros in Washington und Pjöngjang, um die festgefahrenen Atomverhandlungen mit Nordkorea voranzubringen.



Laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag bemühten sich die USA darum, dass jeweils Beamte in die Hauptstadt des anderen Landes geschickt werden, damit diese de facto die Funktion einer Botschaft übernehmen. Beide Länder unterhalten derzeit keine diplomatischen Beziehungen.



Südkorea und Japan seien sich der Absicht der USA bewusst, sagte eine diplomatische Quelle.



Die Möglichkeit der Einrichtung von Verbindungsbüros sei beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel im Februar letzten Jahres zur Sprache gebracht worden. Die Idee sei jedoch nicht verwirklicht worden, weil das Treffen ohne Einigung abgebrochen worden sei, hieß es.



Die japanische Regierung glaube, dass Fortschritte bei der Einrichtung von Verbindungsbüros zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Denuklearisierung führen könnten, und richte ihre Aufmerksamkeit darauf. US-Präsident Donald Trump verfolge anscheinend die Absicht, die Idee für die Betonung von Fortschritten in den Verhandlungen mit Nordkorea zu nutzen, so Kyodo.