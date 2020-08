Ausländer werden im Juli Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländische Anleger sind an der südkoreanischen Börse wieder als Nettokäufer aufgetreten, nachdem sie den fünften Monat in Folge Nettoverkäufe getätigt hatten.Nach Angaben der Finanzaufsicht FSS verzeichneten Ausländer im Juli Nettokäufe von börsennotierten Aktien im Wert von 582 Milliarden Won (490 Millionen Dollar).Ausländer hatten im Februar Nettoverkäufe im Wert von 3,2 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) getätigt und in den folgenden vier Monaten weiter mehr Aktien verkauft als gekauft. Das Volumen ihrer Nettoverkäufe in diesem Zeitraum übertrifft 26 Billionen Won (21,9 Milliarden Dollar).Europäische Anleger verzeichneten Nettokäufe im Wert von 2,2 Billionen Won, asiatische Anleger Nettokäufe im Wert von 400 Milliarden Won. Dagegen tätigten Investoren aus den Amerikas und dem Nahen Osten Nettoverkäufe, deren Volumen jeweils 1,5 Billionen und 200 Milliarden Won erreichte.