Südkorea meldet 28 Corona-Neuinfektionen – 17 lokale Infektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit drei Tagen wieder weniger als 30 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Die Ausbreitung setzt sich jedoch in der Hauptstadt Seoul und deren Umgebung fort.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Sonntag 28 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher erfassten Corona-Infizierten im Land betrage 14.626.Es wurden 17 lokale Infektionen gemeldet, während es elf aus dem Ausland eingeschleppte Fälle gab.Elf lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, fünf in der Provinz Gyeonggi und eine in Busan.Bisher wurden 13.658 Corona-Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen, damit 16 mehr als am Vortag.Am Sonntag wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher starben 305 Corona-Patienten im Land.