Südkorea will bis 2025 300 Billionen Won für Verteidigung ausgeben

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte wollen in den nächsten fünf Jahren 300,7 Billionen Won (254 Milliarden Dollar) für die Verteidigung ausgeben.Die Streitkräfte wollen in dem Zeitraum einen leichten Flugzeugträger mit einer Verdrängung von 30.000 Tonnen einführen und auch die Entwicklung eines einheimischen Abwehrsystems für Langstrecken-Artillerie aufnehmen.Einen entsprechenden mittelfristigen Verteidigungsplan gab das Verteidigungsministerium am Montag bekannt.Demnach wird der Verteidigungshaushalt von 50,5 Billionen Won (42,6 Milliarden Dollar) in diesem Jahr jährlich im Schnitt um 6,1 Prozent zunehmen und im Jahr 2025 67,6 Billionen Won (knapp 57 Milliarden Dollar) erreichen.Südkorea will dadurch vor allem die komplexe und vielschichtige Abwehr gegen die Bedrohung durch nordkoreanische Raketen verstärken. Zusätzlich zum Ausbau der Kapazitäten im Raketenbereich will das Land auch seine Kapazitäten auf dem Gebiet der Früherkennung verdoppeln. Auch soll ein Projekt zur Massenproduktion von Langstrecken-Boden-Luft-Raketen (L-SAM) zur Raketenabwehr starten, damit Südkorea dreimal mehr Abfangraketen als jetzt besitzen wird.Um gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Langstreckenartillerie vorzugehen, will Südkorea mit der Entwicklung eines Abfangsystems beginnen, eine koreanische Version des israelischen mobilen Abwehrsystems Iron Dome.Südkorea will zudem bis 2025 einen militärischen Aufklärungssatelliten und einheimische unbemannte Aufklärer für die mittlere Höhe zusätzlich in Dienst stellen und auch einen superkleinen Spionagesatelliten entwickeln.