Nordkorea wegen Regenfront alarmiert

Nordkoreas Behörden sind angesichts drohender Unwetterschäden ebenfalls alarmiert.Eine Regenfront, die für Starkregen in Süd- und Nordkorea sorgte, befindet sich derzeit über Nordkorea.Es gab bereits viel Regen in den Provinzen Süd- und Nord-Hwanghae sowie Gangwon. Die Regenwolken ziehen weiter in die Hwanghae-Region.Die nordkoreanische Wetterbehörde gab Hochwasserwarnungen für den Fluss Yesong, der nahe der Stadt Kaesong entlangfließt, die Umgebung des Imjin sowie des Nam, einen Nebenflusses des Taedong, heraus.Im Landkreis Eunpa in der Provinz Nord-Hwanghae war ein Deich eingebrochen, was große Schäden verursachte. Über 900 Wohnhäuser wurden überflutet oder stürzten ein.