Koreanische Fernsehserien erleben Boom in Japan trotz schlechter Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Fernsehserien, allen voran „Crash Landing on You“, erleben einen großen Boom in Japan.Das lässt vermuten, dass es trotz der erheblich verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan wegen der Frage der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit unbeirrt Fans der koreanischen Popkultur in Japan gibt.Laut einer Zeitungskolumne sah sich sogar der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi „Crash Landing on You“ an. Motegi habe Mitte Juli gesagt, dass er die gesamte Serie gesehen habe, schrieb Takao Yamada, ein Redakteur der Zeitung „Mainichi Shimbun“, in seiner Kolumne am Montag.Yamada habe damals lediglich die ersten drei Episoden gesehen. Der Minister habe sogar über Yamada gelacht, dass dieser spät dran sei, hieß es auch.