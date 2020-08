Politik KOICA leistet Soforthilfe für Äthiopien wegen Corona-Pandemie

Die südkoreanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) leistet Soforthilfe für Äthiopien, das wegen der Corona-Epidemie Schwierigkeiten erlebt.



Wie KOICA am Montag bekannt gab, wird das Hilfsprojekt im Rahmen von „ODA Korea: Building TRUST“, eines Regierungsprogramms zur Entwicklungszusammenarbeit für eine sichere Welt, umgesetzt. Unter dem Programm will die Regierung dieses Jahr neun auf dem Gebiet der Seucheneindämmung eng kooperierenden Ländern einschließlich Äthiopiens, Indonesiens und Vietnams, 36 Milliarden Won bereitstellen.



In Äthiopien wurden mit Stand 10. August über 23.000 Corona-Infizierte bestätigt. Täglich werden über 500 Neuinfektionen gemeldet.



KOICA wird drei Krankenhäusern, die als Stützpunkte bei der Behandlung von Covid-19-Fällen fungieren, koreanische Güter zur Seucheindämmung wie Diagnosegeräte und Schutzausrüstung für medizinisches Personal zur Verfügung stellen. Die Organisation wird auch koreanische Technologien zur Seucheneindämmung weitergeben und Fachkräfte für epidemiologische Untersuchungen fortbilden .



Hierfür unterzeichnete KOICA am Freitag (Ortszeit) ein Abkommen mit dem äthiopischen Gesundheitsministerium.