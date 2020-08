Börse in Seoul setzt Aufwärtstrend fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Südkorea hat ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.Der Leitindex Kospi rückte um 1,48 Prozent auf 2.386,38 Zähler vor. Es war bereits der sechste Handelstag in Folge mit einem Anstieg.Letzte Woche war der Kospi um fast fünf Prozent gestiegen. Grund war vor allem die Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen in den USA.Kräftige Zugewinne bei Aktien von Autoherstellern hätten dem Index zum Anstieg verholfen und für gute Stimmung am Markt gesorgt, sagte Lee Kyung-min von Daeshin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.