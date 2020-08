Finnland tritt als 36. Mitglied Internationalem Impfstoff-Institut bei

Photo : YONHAP News

Finnland ist als 36. Mitgliedsland dem Internationalen Impfstoff-Institut (IVI) beigetreten.Das teilte die gemeinnützige internationale Organisation am Montag mit.Das Institut wurde 1997 gegründet und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gegen Epidemien sowie der Versorgung damit.Das Hauptquartier des IVI befindet sich im Forschungskomplex der Seoul Nationaluniversität in der südkoreanischen Hauptstadt.Finnland trat am 1. August bei und versprach, bis 2025 jährlich 500.000 Euro dem Institut für dessen Betrieb bereitzustellen. Getrennt davon will das Land 500.000 Euro für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 spenden.IVI-Generaldirektor Jerome Kim sagte, Impfstoffe müssten ein öffentliches internationales Gut sein. Es sei die Unterstützung und Partnerschaft der Mitgliedstaaten wie Finnland, die die Menschheit einer Zukunft näher bringen, die frei von durch Impfstoffe vermeidbaren Todesfällen und Krankheiten sei.