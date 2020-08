Wirtschaft Mahindra zu Verzicht auf Mehrheitsbeteiligung an SsangYong Motor bereit

Der indische Automobilhersteller Mahindra & Mahindra Ltd. will seinen Status als größter Anteilsinhaber von SsangYong Motor aufgeben, sollte ein neuer Investor gefunden werden.



Dann könnte der Anteil Mahindras unter 50 Prozent fallen, sagte Geschäftsführer Pawan Goenka in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen am 7. August in Mumbai.



Um seine Beteiligung unter 50 Prozent zu senken, würden verschiedene Finanzierungswege überprüft. Derzeit stehe die Firma mit bestimmten Investoren im Dialog. Zu einem angemessenen Zeitpunkt werde sie Informationen zu neuen Investoren bekannt machen, hieß es.



Für eine Reduzierung der Beteiligung unter 50 Prozent ist eine Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Wie verlautete, wolle Mahindra dies per Briefabstimmung zustande bringen.



Zugleich machte Mahindra deutlich, kein Geld mehr in den koreanischen Autobauer zu investieren.



Mahindra & Mahindra hatte 2011 70 Prozent der Anteile an SsangYong Motor erworben und seine Beteiligung später auf 74,65 Prozent erhöht.