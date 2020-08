Sport Kim Un-yong und Samaranch in Ruhmeshalle von World Taekwondo aufgenommen

Die Taekwondo-Weltvereinigung World Taekwondo nimmt Kim Un-yong, ihren verstorbenen ersten Präsidenten, und Juan Antonio Samaranch, den verstorbenen IOC-Präsidenten, als erste in ihre Ruhmeshalle auf.



Die von Südkorea angeführte Organisation gab am Dienstag die Liste der ersten fünf Personen bekannt, die in ihre Ruhmeshalle aufgenommen werden.



Die Auswahl erfolgte im Juni per elektronischer Abstimmung im Exekutivkomitee.



Kim hatte die mittlerweile in World Taekwondo umbenannte World Taekwondo Federation und den Kukkiwon, das Welt-Taekwondo-Hauptquartier, gegründet. Er hatte entscheidend dazu beigetragen, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) 1994 Taekwondo zu einer offiziellen Disziplin bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney bestimmt hatte.



Samaranch hatte als IOC-Chef Taekwondo als Demonstrationssportart bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul ausgewählt und dessen Bestimmung zu einer offiziellen olympischen Disziplin aktiv unterstützt.