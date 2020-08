Südkorea und USA beginnen Sonntag gemeinsames Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beginnen am Sonntag ein gemeinsames Militärmanöver,Heute werde die dreitägige Vorübung Crisis Management Staff Training (CMST) beginnen und das anschließende Hauptmanöver bis zum 28. August dauern, hieß es aus Regierungskreisen in Südkorea.Die Verbündeten wollen Phase zwei ihrer Überprüfung des Vorbereitungsstands in Südkorea auf die Übernahme der vollen Befehlsgewalt durchführen.Der sogenannte Test der Full Operational Capability (FOC) erfolgt im Rahmen von OPCON, der Übergabe der Befehlsgewalt im Kriegsfall. Die erste Phase des Tests, Initial Operational Capability (IOC), war im August des Vorjahres abgeschlossen worden.Jedoch wird die aktuelle Stabsrahmenübung offenbar nur teilweise durchgeführt werden können. Weitere Überprüfungen sollen bei einem gemeinsamen Manöver Anfang des kommenden Jahres stattfinden.Südkorea hatte auf einen Abschluss der Überprüfung in diesem Jahr gedrängt, doch wollten die USA wegen des Covid-19-Ausbruchs möglichst wenig Personal schicken und den Umfang des Manövers reduzieren.Damit könnte sich der Transfer der Befehlsgewalt erneut verschieben. Zuletzt war Ende 2022 als Termin anvisiert worden.