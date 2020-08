Südkorea hebt Reisewarnung für Beirut an

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat die Reisewarnung für die libanesische Hauptstadt Beirut auf Stufe 3 angehoben.Gemäß Stufe 3 im vierstufigen Warnsystem wird den dort verweilenden Landsleuten empfohlen, die betreffende Region zu verlassen.Das Außenministerium teilte mit, dass sämtliche Situationen, darunter eine lahm liegende medizinische Versorgung nach der Explosionskatastrophe und schwere Proteste umfassend berücksichtigt worden seien.Das Ministerium riet demnach etwa 30 Südkoreanern in Beirut, die Stadt zu verlassen, wenn es dort keine dringenden Angelegenheiten zu erledigen gibt. Wer Reisen in die Region plant, sollte diese absagen oder verschieben.Das Ressort teilte mit, die Entwicklungen im Libanon mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und zugleich Maßnahmen zum Schutz der Südkoreaner im Ausland anstreben zu wollen.Bei den großen Explosionen in Beirut am 4. August kamen mindestens 160 Menschen ums Leben und über 6.000 Menschen wurden verletzt. Der Wut der Bürger nahm aus diesem Anlass zu, das Kabinett erklärte am Montag seinen Rücktritt.