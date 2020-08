Internationales US-Präsident Trump will G7-Gipfel offenbar nach der US-Wahl durchführen

US-Präsident Donald Trump will den G7-Gipfel offenbar nach der Präsidentenwahl durchführen.



Das sagte Trump laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Montag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.



Er sei eher geneigt, das Treffen nach der Wahl am 3. November abzuhalten. Die Einladungen seien noch nicht verschickt worden.



Die USA haben dieses Jahr den rotierenden Vorsitz der G7 inne und Trump ist als US-Präsident Gastgeber des G7-Gipfels.



Zunächst sollte das Treffen im Juni stattfinden, doch verschob Trump dieses auf September oder einen späteren Zeitpunkt. Auch hatte er angekündigt, Australien, Russland, Südkorea und Indien ebenfalls einladen zu wollen.