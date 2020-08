Südkorea bestimmt Tag des blauen Himmels zu nationalem Gedenktag

Photo : YONHAP News

Südkorea will den Internationalen Tag sauberer Luft für einen blauen Himmel zu einem nationalen Gedenktag bestimmen.Der Tag stellt den ersten Internationalen Tag der Vereinten Nationen dar, der auf Südkoreas Initiative bestimmt wurde.Das Innenministerium teilte mit, dass Änderungen der Regelungen über Gedenktage am Dienstag vom Kabinett gebilligt worden seien. Der Entwurf sehe die Bestimmung des 7. September zum nationalen Gedenktag vor.Präsident Moon Jae-in hatte auf dem UN-Klimaaktionsgipfel im vergangenen September in New York die Einführung eines Internationalen Tags des blauen Himmels vorgeschlagen, um zur engeren Kooperation für die Verbesserung der Luftqualität zu ermutigen.Danach hatte die südkoreanische Regierung offiziell einen Resolutionsentwurf hierfür eingereicht. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember wurde die Resolution, den 7. September zum Internationalen Tag sauberer Luft für einen blauen Himmel (International Day of Clean Air for Blue Skies) zu bestimmen, angenommen.