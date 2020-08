Südkoreas Werften im Juli beim Auftragsvolumen wieder Weltspitze

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schiffbauer haben im Juli erstmals in diesem Jahr die Spitzenposition am Weltmarkt beim Auftragsvolumen erreicht.Laut der britischen Analysefirma Clarksons Research erhielten koreanische Werften letzten Monat Aufträge für zwölf Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 500.000 gewichteten Tonnen (CGT), darunter vier LNG-Tanker.Damit erreichte Südkorea 74 Prozent Anteil am gesamten globalen Auftragsvolumen von 680.000 CGT (24 Schiffe).Hinter Südkorea folgen China mit 140.000 CGT (acht Einheiten) und Japan mit 30.000 CGT (eine Einheit).Im Zeitraum von Januar bis Juli ist China mit 3,74 Millionen CGT (164 Schiffe) Spitzenreiter. Das Land kommt auf 57 Prozent Anteil. Südkorea folgt mit 1,68 Millionen CGT (49 Schiffe), Japan mit 680.000 CGT (43 Schiffe).