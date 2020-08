Samsung Biologics baut vierte Fabrik

Photo : YONHAP News

Samsung Biologics, ein biopharmazeutisches Unternehmen der Samsung Group, wird eine vierte Fabrik bauen.Der erste Spatenstich für die Produktionsanlage in Songdo im Westen der Hafenstadt Incheon wird im September oder Oktober gefeiert. Ende 2022 soll dort die Produktion teilweise aufgenommen werden.Sollte die vierte Fabrik fertiggestellt sein, wird Samsung Biologics über die gesamten Produktionskapazitäten von 620.000 Litern in vier Fabriken verfügen, damit die größten Kapazitäten unter den sogenannten Contract Manufacturing Organizations (CMO) von Biomedikamenten in der Welt.CEO Kim Tae-han kündigte am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz den Bau der vierten Fabrik an. Die Fabrik werde die weltgrößte Kapazität von 256.000 Litern haben, damit werde der bisherige Rekord, den die dritte Fabrik innehabe, erneuert.Für den Fabrikbau werden 1,74 Billionen Won (1,46 Milliarden Dollar) investiert.