Südkorea meldet 34 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist am Montag wieder auf über 30 geklettert, vor allem wegen Infektionsherden in der Hauptstadtregion.Mit Stand 0 Uhr am Dienstag wurden innerhalb von 24 Stunden 34 neue Fälle gemeldet, davon 23 lokale Infektionen und elf aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen.Die Zahl der lokalen Infektionen nahm wieder zu, weil sich Clusterinfektionen in zwei Kirchen in Goyang in der Provinz Gyeonggi auf den traditionellen Markt Namdaemun in Seoul ausbreiteten.Neun lokale Infektionen wurden in Busan bekannt, sieben in der Provinz Gyeonggi und sechs in Seoul.Die Zahl der Infektionsfälle auf dem Namdaemun-Markt im Zusammenhang mit einer Kirche in Goyang stieg inzwischen auf neun an. Nachdem sieben weitere Händler in einem Einkaufszentrum namens Kennedy Komplex positiv getestet worden waren, wurde auch im Jungang Komplex ein Infektionsfall bestätigt.Ein Team der Stadtverwaltung für die Sofortreaktion und das öffentliche Gesundheitszentrum des Viertels Jung führen derzeit epidemiologische Untersuchungen und eine Kontaktnachverfolgung durch. Der Jungang-Komplex wurde vorläufig geschlossen.