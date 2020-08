Börse in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,35 Prozent auf 2.418,67 Zähler, den höchsten Stand seit über zwei Jahren.Vor allem Aktien von Technologie- und Chemieunternehmen waren gefragt.Die Stimmung der Anleger sei vor allem deshalb bestens, weil die Gewinnschätzungen für das erste Halbjahr und Schätzungen für kommendes Jahr besser als erwartet ausfielen, berichtete Kang Bong-joo von Meritz Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Auch die geringen Corona-Infektionszahlen in Südkorea hätten zu dem Anstieg beigetragen, wurde der Experte weiter zitiert.