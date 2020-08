Nationales Brite wegen illegaler Aufnahmen von Koreanerinnen Staatsanwaltschaft übergeben

Ein Brite ist wegen des Vorwurfs der illegalen Aufnahme von Szenen von Körperkontakten mit koreanischen Frauen und der Verbreitung solcher Videos der Staatsanwaltschaft übergeben worden.



Die südkoreanische Polizei teilte am Mittwoch mit, den Briten am 7. August der Staatsanwaltschaft Seoul Ost übergeben zu haben.



Die Polizei hatte 2018 Verdachtsmomente gegen den Mann festgestellt, daraufhin hatte Interpol eine rote Notiz erlassen. Im November letzten Jahres wurde er von der dänischen Polizei festgenommen und Ende Juli nach Südkorea ausgeliefert und dann verhaftet.



Die Ermittlungen ergaben, dass der Brite während seiner Reise in asiatischen Ländern Körperkontakte mit dortigen Frauen illegal gefilmt und die Videos auf einer von ihm betriebenen Webseite veröffentlicht habe. Er habe von gebührenpflichtigen Mitgliedern 27 Dollar pro Mitglied kassiert.



Die Polizei schloss die Webseite, um weitere Schäden zu vermeiden, und löschte Aufnahmen mit einem Datenvolumen von 198 GB, die auf den SNS-Konten und in der Cloud des Mannes gespeichert waren. Die Polizei will die Ermittlungen auf die gebührenpflichtigen Mitglieder ausweiten.