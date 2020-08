UN bekunden Hilfsbereitschaft für Nordkorea wegen Hochwasserschäden

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben sich bereit erklärt, Nordkorea angesichts der Hochwasserschäden zu unterstützen.UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse, dass in Nordkorea die ungewöhnlich starken Regenfälle in diesem Monat zu Überschwemmungen geführt hätten.Das UN-Team stehe in Kontakt mit Behörden und sei bereit, Nordkoreas Reaktion zu unterstützen, falls dies erforderlich und gewünscht sei, hieß es.Damit meinte er offenbar, dass für humanitäre Angelegenheiten zuständige UN-Beamte sofort helfen wollen, sollten nordkoreanische Behörden darum bitten.Dem südkoreanischen Vereinigungsministerium zufolge gingen im Landkreis Pyonggang in der nordkoreanischen Provinz Gangwon vom 1. bis 6. August 854 Millimeter Regen nieder. Damit wurde in dem kurzen Zeitraum die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge von 960 Millimetern fast erreicht.