Erwerbstätigenzahl fünften Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Wegen des Schocks am Beschäftigungsmarkt infolge der Covid-19-Ausbreitung ist die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea den fünften Monat in Folge geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Juli 27,1 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 277.000 weniger als ein Jahr zuvor.Damit ging es seit März stets abwärts. Der Rückgang verlangsamte sich jedoch den vierten Monat in Folge.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren sank um 1,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 66 Prozent. Das entspricht dem tiefsten Stand in einem Juli seit 2013.Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf vier Prozent. Damit wurde der höchste Stand in einem Juli seit 2000 verzeichnet.