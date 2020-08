UN gewähren Provinz Gyeonggi Sanktionsausnahme für Hilfslieferung an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat der südkoreanischen Provinz Gyeonggi für die Lieferung von Baumaterialien für Treibhäuser an Nordkorea eine Ausnahme von den Sanktionen erteilt.Der dem Sicherheitsrat unterstellte Sanktionsausschuss zu Nordkorea teilte auf seiner Webseite mit, die von Gyeonggi beantragte Lieferung von Materialien im Wert von 368.000 Dollar am 4. August genehmigt zu haben.Das Komitee habe beschlossen, eine Ausnahmeregelung für humanitäre Aktivitäten der Provinz Gyeonggi zu genehmigen, um durch die Bereitstellung eines Glasgewächshaus-Systems und damit verbundener Materialien die Ernährungslage gefährdeter Gruppen in Nampo und der Provinz Süd-Pyongan zu verbessern, hieß es.Genehmigt wurden Artikel von 298 Arten, die unter anderem für den Bau von Treibhäusern erforderlich sind. Auch Geräte für den Gemüseanbau in Gewächshäusern werden geliefert.Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 4. Februar 2021.