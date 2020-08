Politik Gebeine von zwei Kriegsgefallenen identifiziert

Südkorea hat die Identität der sterblichen Überreste von zwei weiteren im Koreakrieg gefallenen Soldaten festgestellt.



Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori in der demilitarisierten Zone (DMZ) gefundenen Gebeine als Unteroffizier Bae Seok-rae identifiziert worden seien. In einem weiteren Fall handele es sich um Soldat Kim Hak-je, dessen Gebeine seien im Juni aus den USA zurückgeführt worden.



Bae hatte als Mitglied des 31. Regiments der 2. Division am Koreakrieg teilgenommen. Er fiel während der vierten Schlacht am Hügel Hwasalmeori am 11. Juli 1953, kurz vor dem Abschluss des Waffenstillstands.



Kim war Mitglied des 31. Regiments der 7. US-Division und starb während der Schlacht um den Changjin-Stausee im Jahr 1950, in der US-Truppen und die chinesische Armee gegeneinander kämpften. Seine Gebeine wurden dieses Jahr anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs von den USA ins Heimatland zurückgeführt.



Das Ressort will nach Diskussionen mit den Hinterbliebenen Feierlichkeiten zum Gedenken an die Aufopferung und das Engagement der beiden Verstorbenen veranstalten.



Bisher konnten insgesamt 151 Kriegsgefallene im Rahmen des Projekts zur Bergung sterblicher Überreste von Gefallenen im Koreakrieg identifiziert werden.