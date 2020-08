Nationales 6,6 Millionen Einwohner lassen sich in einem Jahr Anxiolytika verschreiben

Fast einer von acht Bürgern in Südkorea hat sich innerhalb eines Jahres Anxiolytika verschreiben lassen.



Das teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Mittwoch nach der Auswertung der Daten zur Nutzung von Anxiolytika, die im Zeitraum von April 2019 bis März 2020 dem Informationsmanagement-System zu Betäubungsmitteln berichtet wurden.



Demnach griffen 6,6 Millionen Menschen, 12,7 Prozent der Gesamtbevölkerung von 51,84 Millionen, zu Anxiolytika, die als Narkotika zu medizinischen Zwecken eingestuft werden. Das entspricht einem pro 7,85 Bürger.



4,16 Millionen von ihnen, damit 63,4 Prozent, waren weiblich. Damit übertrafen die Frauen die Männer bei weitem, die mit 2,4 Millionen auf 36,6 Prozent kamen.



Unter den Altersgruppen bildeten die Menschen in ihren Sechzigern mit 20,4 Prozent Anteil die größte Gruppe. Dahinter folgten die Menschen in ihren Fünfzigern mit 19,5 Prozent und die in ihren Siebzigern mit 15,9 Prozent.