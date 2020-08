Südkorea meldet 54 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder auf über 50 geklettert.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCD) wurden am Dienstag 54 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Bisher seien insgesamt 14.714 Coronainfizierte im Land erfasst worden.Es ist das erste Mal seit 17 Tagen, dass die tägliche Zahl die 50er-Marke überschritt. Zum letzten Mal hatten die KCDC am 26. Juli 58 Fälle bekannt gegeben.Bei 35 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen. Die Provinz Gyeonggi meldete davon 19 Fälle, Seoul 13 und Busan drei. In der Hauptstadtregion kam es zu weiteren Ansteckungen im Zusammenhang mit Infektionsherden im Umfeld von Kirchen.19 Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt. Acht Infizierte reisten aus Usbekistan ein, drei aus den USA.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 305, weil am Dienstag kein weiteres Todesopfer bestätigt wurde.Bisher wurden 13.786 Corona-Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen.