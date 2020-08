Drei von vier Verbrauchern in Korea boykottieren noch immer japanische Produkte

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage beteiligen sich drei von vier Verbrauchern in Südkorea noch immer am Boykott japanischer Produkte.Der Boykott kam im Juli letzten Jahres als Reaktion auf Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea zustande.Entsprechende Ergebnisse einer Umfrage zum Konsumverhalten veröffentlichte die Koreanische Gesellschaft für Rundfunkwerbung (KOBACO) am Mittwoch.Demnach sagten 75 Prozent der Befragten, dass sie derzeit beim Boykott mitmachen.78 Prozent der Frauen und 72 Prozent der Männer gaben diese Antwort.Unter den Altersgruppen verzeichneten die Menschen in ihren Fünfzigern die höchste Beteiligung, während die Menschen in ihren Zwanzigern das Schlusslicht bildeten.Befragt wurden in einer Online-Umfrage vom 13. bis 16. Juli landesweit 1.000 Menschen im Alter von 20 bis 59 Jahren. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.