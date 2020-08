Museumswoche 2020 beginnt am Donnerstag

Photo : KBS News

In Südkorea wird die Museumswoche 2020 am Donnerstag eröffnet.Das Kulturministerium teilte mit, gemeinsam mit der Kulturellen Stiftung des Nationalmuseums Koreas morgen eine Eröffnungszeremonie zu veranstalten. Bis 23. August würden landesweit verschiedene Veranstaltungen abgehalten.Bei der Eröffnungsfeier wird ein Medienkunstwerk an der Mauer des Tors Gwanghwamun des Palasts Gyeongbok in Seoul gezeigt, bei dem Werke in Museen auf einer großen LED-Fassade abgebildet werden.Während der Museumswoche sind Eintrittskarten für Museen und Kunstmuseen auf der Webseite www.culture.go.kr/ticket zu Rabattpreisen erhältlich.Details zum Programm können auf der Webseite der Museumswoche (www.뮤지엄위크.kr) eingesehen werden.