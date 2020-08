Aussichtsturm und DMZ-Museum an Grenze in Goseong öffnen Freitag wieder

Photo : YONHAP News

Der Wiedervereinigungs-Aussichtsturm und das DMZ-Museum nahe der innerkoreanischen Grenze in Goseong werden wieder geöffnet.Nach Angaben der Verwaltung des Landkreises in der Provinz Gangwon wird die Wiederöffnung am Freitag, 172 Tage nach der vorläufigen Schließung am 25. Februar, erfolgen. Zur Schließung kam es wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und Covid-19.Das Landwirtschaftsministerium führte inzwischen mehrmals Kontrollen vor Ort durch. Das Ressort teilte am 11. August die Bewertung mit, dass in der Umgebung des Aussichtsturms und des DMZ-Museums die ASP unter Kontrolle gehalten werden könne.Die meisten touristischen Attraktionen in Goseong an der Ostküste wurden im April nach einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen wieder in Betrieb genommen. Der Aussichtsturm und das DMZ-Museum waren jedoch wegen der Schweinepest davon ausgeschlossen.Demnach richtete der Landkreis in der Umgebung Anlagen zur ASP-Eindämmung wie Schutzzäune und Desinfektionsgeräte für Autos ein.In Goseong schrumpfte die Zahl der Touristen von Januar bis Juli um 468.000 im Vorjahresvergleich. Das Ausmaß des direkten Schadens infolge des drastischen Umsatzrückgangs an touristischen Zielen wird auf 18 Milliarden Won (15 Millionen Dollar) geschätzt.