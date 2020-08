Wirtschaft Kospi in Seoul schließt erneut im Plus

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat am Mittwoch erneut deutlich im Plus geschlossen.



Die Hauptbörse beendete den Handel 0,57 Prozent höher bei einem Stand von 2.432,35 Zählern.



Es war bereits der achte Handelstag in Folge mit einem Plus. Für Optimismus sorgte heute die Hoffnung auf einen Covid-19-Impfstoff und eine rasche wirtschaftliche Erholung.



Die Rally werde durch reichliche Liquidität, besser als erwartet ausgefallene Unternehmenszahlen im ersten Halbjahr und die Hoffnung auf eine Erholung im nächsten Jahr gestützt, sagte Kang Bong-joo von Meritz Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.