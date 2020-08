Photo : YONHAP News

Nach Worten des stellvertretenden US-Generalstabschefs John Hyten ist die Raketenabwehr gegenüber Nordkorea "sehr effektiv".Die USA verfügten auf dem Festland über ein starkes und sehr effektives Verteidigungssystem zur Abwehr nordkoreanischer Interkontinentalraketen (ICBM), sagte der Militär am Mittwoch einer Diskussionsrunde der Denkfabrik Hudson Institute.Abfangraketen, überwiegend die in Alaska, aber auch im kalifornischen Vandenberg seien gegen diese Bedrohung sehr wirksam.Doch müssten die Kapazitäten erneuert und die Systeme modernisiert werden, um auf weltweit entstehende Bedrohungen reagieren zu können.Denn die Systeme seien gegenüber anderen Bedrohungen nicht effektiv. Die USA müssten Kapazitäten entwickeln, die nicht nur auf die wachsende Bedrohung durch Nordkorea und die mögliche Gefährdung durch Iran gerichtet seien. Auch mit Bedrohungen, die an anderen Orten aufkommen, müsse umgegangen werden können, hieß es.