38 North: Fluss nahe nordkoreanischer Nuklearanlage in Yongbyon über die Ufer getreten

Photo : YONHAP News

Nahe dem nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon ist offenbar ein Fluss über die Ufer getreten.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North schrieb, dass auf kommerziellen Satellitenbildern vom 6. August im Vergleich zu Aufnahmen vom 22. Juli ein dramatischer Anstieg des Pegels des Kuryong zu sehen sei, der am Yongbyon-Komplex vorbeifließe. Die Aufnahmen ließen eine starke Überschwemmung erkennen, möglicherweise die schlimmste seit Jahren.Obwohl versucht worden sei, den Damm zu verstärken, sei man gegen den Pegelanstieg in diesem Jahr machtlos gewesen, schrieb 38 North weiter.In dem Bericht wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Stromversorgungssysteme und Rohrleitungen für die Kühlwasserversorgung des Atomkomplexes beschädigt worden sein könnten. Obwohl der 5-Megawatt-Reaktor anscheinend seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb sei und der experimentelle Leichtwasserreaktor noch nicht hochgefahren worden sei, benötigten beide einen konstanten Wasserzufluss, um zu funktionieren.Nach weiteren Angaben zeigen Satellitenbilder vom 8. bis 11. August, dass sich das Hochwasser mittlerweile zurückzog. Die wichtigsten Einrichtungen des Komplexes wie die Urananreicherungsanlage seien damit offenbar verschont geblieben.