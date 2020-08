Photo : KBS News

Die Regierung will Rabattcoupons für Gemüse ausgeben.Den Plänen zufolge sollen Verbraucher in den Genuss einer Ermäßigung von bis zu 20 Prozent beim Kauf von Gemüse in großen Discountern und Online-Kaufhäusern kommen. Maximal solle es einen Preisnachlass von 10.000 Won oder 8,50 Dollar geben.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki heute zu Beginn der Sitzung der für Wirtschaftsfragen zuständigen Kabinettsmitglieder in Seoul an.Die Unwetter in jüngster Zeit hätten für einen Preisanstieg und Angebotsprobleme bei einigen Agrar- und Fischereiprodukten gesorgt. Dies betreffe unter anderem Kohl und Salat aus China.Die Preise für Agrarerzeugnisse waren im Mai um 0,5 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen und einen Monat später wieder um denselben Wert gestiegen. Im Juli zogen die Preise jedoch um 4,9 Prozent an.