Älteste vorhandene Taegeukgi-Flagge in Südkorea wird ausgestellt

Photo : YONHAP News

Der in Südkorea vorhandene älteste Prototyp des Taeggeukgi, Südkoreas Nationalflagge, wird zur Schau gestellt.Das Nationalmuseum Koreas in Seoul teilte mit, zum 75. Jahrestag der Befreiung Koreas von Japan vom 14. bis 23. August das sogenannte „Denny“-Taegeukgi auszustellen.Die Flagge hatte König Gojong der Joseon-Dynastie im Jahr 1890 dem US-Amerikaner Owen Denny bei seiner Rückkehr in die USA geschenkt. Denny war als Gojongs diplomatischer Berater tätig gewesen.Nach Dennys Tod 1900 war die Flagge von seiner Familie aufbewahrt worden, bevor einer seiner Nachfahren diese 1981 Südkorea spendete. Seitdem wird die Flagge im Nationalmuseum Koreas aufbewahrt und wurde 2008 als Kulturgut registriert.Die Flagge aus Baumwollstoff ist 263 Zentimeter breit und 180 Zentimeter lang.