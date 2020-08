Staatspräsident Moon bestimmt weitere Orte zu Sonderkatastrophengebieten

Photo : KBS News

Staatspräsident Moon Jae-in hat zusätzlich elf Orte in der südlichen Region, darunter die Stadt Namwon in der Provinz Süd-Jeolla sowie die Landkreise Gurye, Gokseong und Damyang zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt.Der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes Yoon Jae-kwan sagte vor Journalisten, Moon habe am heutigen Nachmittag die Bestimmung der von den starken Regenfällen heimgesuchten südlichen Region zu Sonderkatastrophengebieten gebilligt.Die zweite Bestimmung der Sonderkatastrophengebiete sei nach den vorläufigen Einschätzungen des Ministeriums für Verwaltung und Sicherheit zu den Schäden erfolgt.Der Staatschef sicherte bei seinem Besuch der südlichen Region in den Provinzen Süd-Gyeongsang und Süd-Jeolla am gestrigen Mittwoch eine zügige Unterstützung zu.Zuvor hatte die Regierung am 7. August sieben Orte, darunter Ansung in der Provinz Gyeonggi und Cherwon in der Provinz Gangwon, zu den ersten Sonderkatastrophengebieten erklärt.