Über 210.000 Urlauber werden während Feiertage auf Jeju erwartet

Photo : YONHAP News

Die Tourismussaison auf der südlichen Ferieninsel Jeju in diesem Sommer wird voraussichtlich während der Feiertage zum Unabhängigkeitstag am 15. August ihren Höhepunkt erreichen.Die Tourismusbranche erwartet, dass 213.000 Urlauber im Zeitraum vom 13. bis 17. August, einem vorläufigen Feiertag, zu der Insel reisen würden.Der Tourismusverband von Jeju geht davon aus, dass während dieser Zeit täglich im Schnitt 42.000 bis 43.000 Touristen die Insel besuchen würden. Für die Schätzung wurde die Coronakrise berücksichtigt.Die Fluggesellschaften wollen in diesem Zeitraum insgesamt 1.175 Flüge auf den Strecken nach Jeju einsetzen. Es werden 51 Fährfahrten nach Jeju angeboten.