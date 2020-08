Gesundheitsminister rät Ärztekammer von Streik ab

Photo : YONHAP News

Gesundheitsminister Park Neung-hoo hat angesichts eines geplanten Streiks der Ärztekammer gefordert, auf kollektives Handeln zu verzichten und eine Problemlösung durch Dialog zu finden.Die Koreanische Ärztekammer will am Freitag die Arbeit niederlegen, um gegen Pläne der Regierung für die Schaffung von zusätzlichen Studienplätzen im Fach Medizin zu protestieren.Die Regierung fordere die Ärztekammer erneut mit Nachdruck auf, das Problem durch Dialog zu lösen, sagte der Gesundheitsminister am Donnerstag in einer Stellungnahme an die Bürger.Park betonte, dass die Regierung mittlerweile Bemühungen unternommen habe, um den Widerstand der Ärzteorganisationen durch Dialog und Diskussionen anzugehen. Sie habe auch den Vorschlag der Ärztekammer akzeptiert, ein Diskussionsgremium zu bilden, und Konsultationen vorgeschlagen.Er finde es schade und bedauerlich, dass die Ärztekammer trotzdem beschlossen habe, morgen in den Streik zu treten. Die Frage der Zahl der Studienplätze im Fach Medizin habe nichts mit den Patienten zu tun und stelle eine Angelegenheit des Gesundheitssystems dar, für die Diskussionen mit der Regierung erforderlich seien, unterstrich Park.Der Minister warnte, dass die Regierung gemäß Gesetzen und Prinzipien vorgehen wolle, sollten infolge illegaler Handlungen im Zuge des Streiks die Gesundheit und Sicherheit der Patienten gefährdet werden.