Internationales Vermutlich von Nordkorea unterstützte Hacker versuchen Angriff auf israelische Rüstungsindustrie

Ein Angriff der anscheinend mit Nordkorea zusammenhängenden Hackergruppe „Lazarus“ auf die israelische Rüstungsindustrie ist vereitelt worden.



Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch.



Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, den Hackingversuch von Lazarus vereitelt zu haben. Die Hacker hätten falsche Linkedin-Profile erstellt, um geheime Informationen zu stehlen.



Die Hacker hätten sich dabei als Geschäftsführer und ranghohe Mitarbeiter multilateraler Unternehmen ausgegeben und Mitarbeitern israelischer Rüstungsunternehmen E-Mails mit Jobangeboten geschickt. Auf diese Weise hätten sie versucht, in deren Computer und Netzwerke einzudringen, ergab die Untersuchung.



Das Verteidigungsministerium erläuterte, dass ihr Angriffsversuch sofort entdeckt und abgewehrt worden sei, deshalb sei kein Schaden entstanden.



Die Hackerorganisation werde von einem fremden Land unterstützt, teilte die israelische Regierung mit, ohne Details zu nennen.



Ein Forscher vom in Moskau ansässigen Sicherheitsunternehmen Kaspersky sagte, Lazarus scheine eher versucht zu haben, Technologie zu stehlen, als Geld.