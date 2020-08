Chinas oberster Außenpolitiker besucht voraussichtlich nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Yang Jiechi, für Außenpolitik zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, wird voraussichtlich nächste Woche Südkorea besuchen.Aus diplomatischen Kreisen und dem Regierungslager verlautete am Donnerstag, dass die Regierungen Südkoreas und Chinas über einen Termin des Besuchs Yangs in Seoul diskutieren.Es wird erwartet, dass Yang in Seoul mit hohen Beamten auf den Gebieten Auswärtiges und Sicherheit wie dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon zusammenkommen wird, um über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie die Lage auf der koreanischen Halbinsel zu sprechen.Beide Seiten werden sich voraussichtlich auch über einen Südkorea-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping austauschen, den sie noch innerhalb dieses Jahres zustande bringen wollen.Yangs Visite wäre sein erster Besuch in Südkorea seit dem Geheimbesuch im Juli 2018.Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Yangs Reise abhängig von der Corona-Lage zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.